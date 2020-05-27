26.85 / 27.11 29.17 / 29.64
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Помощь бизнесу и отказ от импорта: в Кабмине рассказали, как собираются выводить страну из кризиса

13:16 27 мая 2020
Кабмин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Кабмин, ранее обещавший помочь с компенсацией зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина, сформировал «дорожную карту», устанавливая приоритет украинского производителя.

«В первую очередь внедряем то, что можно внедрить быстрее и получить эффект. Красная линия — приоритет украинского производителя. Это локализация, здоровый экономический национализм. Одна из частей так и называется: защита украинских товаров и услуг от их импортных конкурентов», — цитирует «Обозреватель» премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В то же время премьер заявил, что отказ от импорта будет разумным — там, где продукцию или услуги можно заменить украинскими, там это будут делать. Однако о полном отказе от импорта речь не идет.

Среди мер, направленных на содействие отечественному бизнесу, в частности, доступные кредиты и гранты, расширение участия в государственных закупках, помощь с выходом на внешние рынки, уменьшение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, упрощение работы малого и среднего бизнеса.

Также, по словам Шмыгаля, в стране упростят заполнение налоговой документации, когда «простые ФОПы не будут нуждаться в помощи бухгалтеров».

А министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что отказ от импорта — распространенный в мире инструмент, который другие государства начали использовать еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство ухудшило макроэкономические показатели на 2020 год.

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пасмурная погода

На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какую погоду он принесет

За решеткой

Годами насиловал малолетнюю дочь: отцу-педофилу вынесли суровый приговор

дети из неблагополучных семей

Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал

Виктория Ворожбит

Любовница Жигунова резко отреагировала на сравнение с Заворотнюк (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер