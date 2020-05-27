Украина

Помощь бизнесу и отказ от импорта: в Кабмине рассказали, как собираются выводить страну из кризиса

Кабмин, ранее обещавший помочь с компенсацией зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина, сформировал «дорожную карту», устанавливая приоритет украинского производителя.

«В первую очередь внедряем то, что можно внедрить быстрее и получить эффект. Красная линия — приоритет украинского производителя. Это локализация, здоровый экономический национализм. Одна из частей так и называется: защита украинских товаров и услуг от их импортных конкурентов», — цитирует «Обозреватель» премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В то же время премьер заявил, что отказ от импорта будет разумным — там, где продукцию или услуги можно заменить украинскими, там это будут делать. Однако о полном отказе от импорта речь не идет.

Среди мер, направленных на содействие отечественному бизнесу, в частности, доступные кредиты и гранты, расширение участия в государственных закупках, помощь с выходом на внешние рынки, уменьшение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, упрощение работы малого и среднего бизнеса.

Также, по словам Шмыгаля, в стране упростят заполнение налоговой документации, когда «простые ФОПы не будут нуждаться в помощи бухгалтеров».

А министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что отказ от импорта — распространенный в мире инструмент, который другие государства начали использовать еще до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство ухудшило макроэкономические показатели на 2020 год.

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