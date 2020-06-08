Мир

Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом

С 9 июня Новая Зеландия, где в связи с карантином многие жители лишились работы, снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме закрытия границ.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден, передает «Интерфакс-Украина».

Правительство Новой Зеландии приняло решение разрешить населению вернуться к нормальной жизни в связи с тем, что инфекция в стране полностью искоренена.

Премьер сообщила на пресс-конференции, что страна переходит на первый из четырех уровней национальной тревоги с 00:00 часов 9 июня.

С этого момента в новой Зеландии все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии было зарегистрировано 1504 случая заражения COVID-19, 22 человека умерли.

Напомним, на утро 8 июня в Украине подтверждены 27 462 случая заболевания коронавирусом. Зафиксированы 797 случаев с летальным исходом и 12 195 случая выздоровления пациентов.

«ФАКТЫ» писали о том, что в Новой Зеландии после отравления обосновались семья Скрипалей. Там они живут под новыми именами с придуманными биографиями.

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