- 11:56 ЕС на год продлит запрет на инвестиции в Крым
- 11:30 В Украине резко сократят количество районов: карта всех областей с админделением
- 11:21 Ушла из жизни известная украинская журналистка Богдана Костюк: в сети волна скорби
- 11:03 Карантин не помеха: одесские пляжи заполнили отдыхающие, трое утонули
- 10:58 Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом
- 10:48 Украинцы стали вдвое больше покупать заграничных сыров
- 10:32 Как в США: в Брюсселе устроили погромы, протестуя против расизма
- 10:16 В России обнаружили странные дыры в земле глубиной до 10 метров
- 10:08 Под Киевом водитель украл на заправке стеклоомыватель и разбился в ДТП
- 09:50 Туристы уже едут: что сейчас происходит в курортной Кирилловке
- 09:39 Динамовец Беседин назвал виновного в своих бедах с допингом
- 09:38 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Новая Зеландия снимает все ограничения, связанные с коронавирусом
С 9 июня Новая Зеландия, где в связи с карантином многие жители лишились работы, снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, кроме закрытия границ.
Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден, передает «Интерфакс-Украина».
Правительство Новой Зеландии приняло решение разрешить населению вернуться к нормальной жизни в связи с тем, что инфекция в стране полностью искоренена.
Премьер сообщила на пресс-конференции, что страна переходит на первый из четырех уровней национальной тревоги с 00:00 часов 9 июня.
С этого момента в новой Зеландии все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии было зарегистрировано 1504 случая заражения COVID-19, 22 человека умерли.
Напомним, на утро 8 июня в Украине подтверждены 27 462 случая заболевания коронавирусом. Зафиксированы 797 случаев с летальным исходом и 12 195 случая выздоровления пациентов.
«ФАКТЫ» писали о том, что в Новой Зеландии после отравления обосновались семья Скрипалей. Там они живут под новыми именами с придуманными биографиями.59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!