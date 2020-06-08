Мир

Мне не нужны клиенты-расисты: глава Amazon Джеф Безос выступит с заявлением о протестах в США

Богатейший в мире человек — глава американской корпорации Amazon Джефф Безос — заявил, что будет рад избавиться от клиентов, которым не нравится поддержка компанией участников протестов, которые начались в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В своем Instagram Джефф Безос опубликовал письмо мужчины, который делал покупки на сайте Amazon, однако аннулировал свою заявку после того, как там появилась баннер Black Lives Matter (черная жизнь имеет значение). Клиент назвал бизнесмена «идеальным зас… цем» и заявил, что «белая Америка сыта этим г… ном».

В комментарии к этому письму Безос написал, что в его почтовом ящике было несколько «отвратительных ответов» : «Такого рода ненависть нельзя прятать в тени. Важно сделать это видимым. Это только один из примеров проблемы. И, Дейв, ты такой клиент, которого я с удовольствием потеряю».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пользу погибшего Джорджа Флойда в США собрали порядка 15 миллионов долларов.

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