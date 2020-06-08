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Происшествия

На Тернопольщине под грузовиком рухнул мост: фото с места ЧП

13:08 8 июня 2020
Обвал моста в Тернопольской области

В Тернопольской области прямо под грузовиком обвалилось гидросооружение. Ранее на Днепропетровщине под тяжело груженой фурой рухнул пролет моста.

Как сообщают в Зборовском отделении полиции, под весом грузовика «ЗИЛ-130» обвалился участок гидросооружения между селами Вертелка и Городище.

Правоохранители выяснили, что водитель (1994 г. р.) грузовика «не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение», которое не выдержало нагрузки.

«Водитель грузовика телесных повреждений не получил, полицейские составили в отношении него протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП)», — отметили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео с фурой, под которой в Днепропетровской области обвалился Алексеевский мост — проезд тяжелых авто по путепроводу был ограничен из-за его «ограниченной трудоспособности».

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