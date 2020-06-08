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Происшествия

Купались в фонтане, а обсыхали у Вечного огня: компания молодежи в Николаеве возмутила сеть наглым поведением (фото, видео)

14:12 8 июня 2020
Две девицы

Первый день работы фонтанов на Соборной площади в Николаеве был отмечен не только всеобщим весельем детей и молодежи, но и неадекватным поступком одной из компаний. Рядом с фонтанами расположена николаевская святыня — мемориал героям десанта Константина Ольшанского, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских оккупантов в 1944 году. Здесь же находится и Вечный огонь. Его-то группа парней и девушек и решила использовать для того, чтобы обсохнуть после купания в фонтане.

На замечания прохожих девицы огрызались: «Мемориал, не мемориал, у меня ж… па мокрая, мне обсохнуть надо».

Видео с «подвигом» мгновенно разлетелось в сети, получив множество комментариев. Одни пользователи считают, что молодые люди, если не убили и не украли, то ничего плохого не сделали. Однако возмутившихся все же больше.

«Что творится с этим миром!!!», «Шизофрения не лечится», «Ждем скоро новое видео с извинениями и зеленкой на лице», пишут николаевцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полгода назад в Николаеве компания молодежи осквернила Вечный огонь на улице Адмиральской.

Недавно вопиющий инцидент произошел в Белой Церкви под Киевом. Там девушки решили приготовить еду на Вечном огне.

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