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Украина

В детсаду под Киевом коронавирусом заразились воспитатели и дети: подробности

14:38 8 июня 2020
Карантин

В Броварах Киевской области, где у воспитательницы детского сада «Калинка» обнаружили коронавирусную инфекцию, COVID-19 подтвердился еще у нескольких человек.

По информации мэра Броваров Игоря Сапожко, тесты показали коронавирусную инфекцию у 9 детей и троих взрослых.

«Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в Боярке, другие заболевшие лечатся амбулаторно», — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение о смягчении карантинных мер в Киевской области местные власти приняли 25 мая.

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