Катастрофа МН17: адвокаты подозреваемого Пулатова просят о перерыве в судебном заседании

Украина

В Нидерландах, где начался второй блок слушаний по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» Малазийских авиалиний, защита одного из подозреваемых — гражданина России — просит объявить перерыв в заседании.

Как передает «Укринформ», речь идет о подполковнике ГРУ РФ Олеге Пулатове, который изъявлял желание принимать участие в процессе.

«Нам нужно время для подготовки. Расследование продолжается уже 6 лет, а мы изучаем дело всего несколько месяцев. Это серьезное дело и нельзя пропустить ни слова», — заявила адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхате и отметила необходимость присутствия переводчиков, знающих русский, английский и нидерландский языки.

Адвокат также сообщила, что из-за пандемии коронавируса защитники не смогли побывать в России и встретиться с Пулатовым, и что дистанционное общение вряд ли возможно: «Существует опасность прослушивания. Кроме того, он говорит по-русски и поэтому должен быть переводчик».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подозреваемыми по делу авиакатастрофы МН17 проходят генерал-майор ВС России Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков и украинец Леонид Харченко.

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