Украина

На оккупированной части Луганской области, где оккупационные администрации закрывают шахту «Никанор-Новая», в нескольких населенных пунктах массово расклеили листовки с призывом к забастовкам.

«Оккупационная власть фейковой „ЛНР“ подняла по тревоге подразделения милиции. Причиной таких мер стало массовое размещение агитационных листовок (в районе Антрацита и Славяносербска) с призывами к перевороту, бунтарству, отказу выходить на работу работников угольной и медицинской сфер, а также других учреждений», — пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») и публикует фото листовок, появившихся на оккупированной территории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», местные «администрации» в ОРДО собрались пустить на металлолом 83% всего вагонного парка, оставшегося на неподконтрольной территории Донбасса.

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