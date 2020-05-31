Украина

15 тысяч вагонов Донецкой железной дороги (83% всего вагонного парка, оставшегося на неподконтрольной территории Донбасса) будут порезаны на металлолом. Металлолом передадут «Внешторгсервису», а оттуда, как ожидается, привезут долгожданную зарплату железнодорожникам, и не только им. Напомним, ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) — структура с головным офисом в Москве — контролирует весь промышленный комплекс ОРДЛО, перешедший под так называемое внешнее управление. До недавнего времени ВТС связывали с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Об этом сообщает канал «Донецкий абориген» в Telegram. Читайте также: ОРДЛО — разоренные и разворованные территории, для Украины это вовсе не подарок, — аналитик





Услуги железнодорожников на оккупированной части Донбасса все менее востребованы. Еще два года назад в так называемой «ДНР» их перевели на четырехдневную рабочую неделю, а в «ЛНР» — на трехдневную. Разумеется, уменьшив и зарплаты. Однако и эти крохи в 5−7 тысяч рублей (2000−2700 гривен) в минувшем 2019 голу выплачивали с двухмесячной задержкой, а в текущем платят не только с задержкой, но и частями. Так, концу мая 2020 года ни мартовского, ни апрельского заработка рабочие еще не видели. Письма с требованием выплатить зарплату и обеспечить «железку» работой, адресованные «правителям» и «правоохранителям» псевдореспублик донецкие луганские и железнодорожники разместили на страничках своих предприятий в соцсети ВК.

В ОРЛО на призыв работников железной дороги уже отреагировали — «прокуратура ЛНР». Но зарплату пока так и не выплатили.

— Железнодорожники, призывая обеспечить работу предприятия для того, чтобы и дальше возить уголь и металл в Россию, пребывают в неведении насчет этой потребности, — сообщил «ФАКТАМ» источник, который мониторит состояние дел в промышленном комплексе ОРДЛО и ради собственной безопасности просил не указывать его имя. — Потребности в металле и угле из ОРЛДО у России не было изначально. До войны уголь из Донбасса в РФ вообще не поставляли, а последнюю тонну металла отправили в ноябре 2013 года. С началом боевых действий Россия стала принимать уголь и металл из ОРДЛО по бросовым ценам. В значительной степени это были транзитные поставки — в итоге данная продукция затем попадала в Украину. Впрочем, часть угля оседала и в РФ. Например, не секрет, что на углях из оккупированной части Луганщины длительный период времени работала теплоэлектростанция в Новочеркасске. А небольшие партии металла Россия заказывала из соображений сугубо политических — как демонстрация обществу поддержки квазиреспублик.

Однако в Москве давно пришли к выводу о дороговизне такой поддержки. О том, что объемы дотаций для «молодых республик» будут уменьшены, российские источники откровенно писали еще два- три года назад. Потому сегодня Москвой дан старт сворачиванию всех нерентабельных промышленных отраслей ОРДЛО, в первую очередь угольной. В «ЛНР» будут закрыты все шахты, а в «ДНР» — почти все (планируется, что будут функционировать всего 5−8). И предприятия режут на металлолом в рамках этой программы «реформ» или «оптимизации». С продажи металлолома будет выплачены долги смежникам и долги по зарплате.

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин ответственность за невыплату зарплаты железнодорожникам свалил на начальника «железки» и профсоюзы. «Вы должны ночами не спать, пока зарплата не будет выплачена. Я здесь с вас лично не слезу», — обратился Пушилин к директору ГП «ДонЖД» Владимиру Кабацию утром 31 мая с экрана местного телеканала.

Вместе с тем, по информации собеседника «ФАКТОВ», железная дорога далеко не первое предприятие, которое пустили «под нож». Полным ходом идет демонтаж бывшего гиганта химической промышленности Украины завода «Стирол» в Горловке, где также не выплачены долги по зарплате.

Начался «распил» в прямом смысле слова Харцызского стале-проволочного завода «Силур».

На заводе «Силур» исправно работает только лишь кондиционер, сообщают рабочие.

Планомерно идет демонтаж Донецкого металлургического завода (ДМЗ): уже вывезены ковши для разливки стали, сейчас разбирают агрегат системы смазки деталей. Напомним, год назад покончил жизнь самоубийством директор одного из подразделений данного завода, пытавшийся запустить предприятие.

В конце мая начался демонтаж оборудования подготовленной к работе новой лавы на шахте им. Челюскинцев в Донецке. Как ранее сообщали «ФАКТЫ» жены горняков ОРДО, отчаявшись получить зарплату своих мужей, писали даже… Путину.

«МММ (подразумевается главарь ОРДО Денис Пушилин, в прошлом работавший в этой финансовой пирамиде. — Авт.) вернули в Донецк девяностые, вернули в самых неприятных их проявлениях, с гипертрофированной жаждой наживы на разграблении промышленности, и с минимальной ответственностью перед государством и населением», — так описывает «победоносную» стратегию развития «национализированной» (читай — отжатой) промышленности Донбасса канал «Донецкий абориген» в Telegram.



Стоит напомнить, что сбежавший в Россию после ликвидации Захарченко бывший главный «налоговик ДНР» Александр Тимофеев по кличке «Ташкент» три года назад обещал жителям ОРДО поднять уровень зарплаты до планки в один миллион рублей.

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