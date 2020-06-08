26.51 / 26.67 29.66 / 30.02
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: появились данные о госпитализированных малышах

19:19 8 июня 2020
дети

В городе Бровары под Киевом, где пришлось оперативно закрыть детсад из-за вспышки коронавируса, состояние заболевших детей улучшилось. Воспитательница, которая считается первой заболевшей в детсаду «Калинка», остается в больнице.

В горсовете Броваров говорят, что у тех двоих детей, что были отправлены в областную больницу в Боярке, температура нормализовалась. «У одного мальчика состояние улучшилось, ночью температура была 36,6, до того была 37. У девочки была температура 37,4, а сейчас в норме», — рассказала ТСН начальник управления образования и науки Броварского горсовета Оксана Мельник.

Еще у семи заболевших детей болезнь протекает бессимптомно.

Что касается заболевших взрослых, то воспитательница лежит в больнице. В бессимптомный период женщина ходила на работу, и там заразились помощница воспитателя, ассистент и медсестра. Все трое находятся на самоизоляции.

Напомним, детсад в Броварах открылся после карантина 1 июня, но уже 5 июня пришлось закрыть заведение на двухнедельный карантин из-за обнаруженных больных коронавирусом. По последним данным, заболели четверо работников сада и девять детей.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Панич

«Иди куда хочешь»: за сутки до смерти ветерана АТО Панича выгнали из больницы

бук

CША отказались предоставить спутниковый снимок запуска ракеты по Boeing MH17: названа причина

граница

Открытие КПВВ на Донбассе: стало известно, кого освободят от обсервации

дети

Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: появились данные о госпитализированных малышах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер