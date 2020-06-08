- 19:19 Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: появились данные о госпитализированных малышах
- 19:18 В Одессе водитель-иностранец сбил четверых детей, переходивших дорогу на зеленый свет
- 18:47 «Иди куда хочешь»: за сутки до смерти ветерана АТО Панича выгнали из больницы
- 18:45 Оккупанты направили в суд сфабрикованное дело против Джемилева: адвокат указал на важный нюанс
- 18:17 Роналду нет даже в топ-50: представлен свежий рейтинг самых дорогостоящих футболистов мира
- 18:09 Открытие КПВВ на Донбассе: стало известно, кого освободят от обсервации
- 17:32 Под Харьковом семья из восьми человек заразилась коронавирусом
- 17:25 Унесли даже ложки: во время карантина на ж/д вокзале Николаева разворовали волонтерский пост
- 17:08 CША отказались предоставить спутниковый снимок запуска ракеты по Boeing MH17: названа причина
- 16:51 Мог получить российский паспорт: Зинченко отреагировал на слух о смене гражданства
- 16:29 Назревает бунт: боевики «ЛНР» устроили переполох из-за агитационных листовок
- 16:28 В страшной аварии на Житомирщине насмерть разбились трое взрослых и младенец
Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: появились данные о госпитализированных малышах
В городе Бровары под Киевом, где пришлось оперативно закрыть детсад из-за вспышки коронавируса, состояние заболевших детей улучшилось. Воспитательница, которая считается первой заболевшей в детсаду «Калинка», остается в больнице.
В горсовете Броваров говорят, что у тех двоих детей, что были отправлены в областную больницу в Боярке, температура нормализовалась. «У одного мальчика состояние улучшилось, ночью температура была 36,6, до того была 37. У девочки была температура 37,4, а сейчас в норме», — рассказала ТСН начальник управления образования и науки Броварского горсовета Оксана Мельник.
Еще у семи заболевших детей болезнь протекает бессимптомно.
Что касается заболевших взрослых, то воспитательница лежит в больнице. В бессимптомный период женщина ходила на работу, и там заразились помощница воспитателя, ассистент и медсестра. Все трое находятся на самоизоляции.
Напомним, детсад в Броварах открылся после карантина 1 июня, но уже 5 июня пришлось закрыть заведение на двухнедельный карантин из-за обнаруженных больных коронавирусом. По последним данным, заболели четверо работников сада и девять детей.102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...