История современности

Редкий экземпляр: в Одессе пустили с молотка лимузин, на котором возили Кучму (фото)

Одесский областной совет продал с аукциона за 371 тысячу гривен шестиметровый Volvo Limousine 960 Royal, специально созданный в 1996 году (на базе Volvo 960), на котором возили президента Леонида Кучму во время его визитов в регион. Помимо того, этот Volvo обслуживал международные делегации, последней из которых была болгарская. Тем не менее, длительное время он просто стоял и пылился в гараже.

Лимузин появился в автопарке облсовета в 2002 году, однако его пробег всего около 22 тыс. км. Мощность — 204 лошадиные силы. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 сек. Объем двигателя — 2922 куб. см., расход на 100 км — 11 литров бензина.

«В Украине такой же автомобиль представительского класса есть еще в Киеве. И все!», — отметил бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

Состояние лимузина в информационном объявлении облсовета о продаже охарактеризовали как хорошее. Стартовую цену назначили в 291 тысячу гривен. В итоге покупатель выложил на 80 тысяч больше.

Как сообщает Prozoro, новым собственником стало ООО «ІСАГІС». Эта компания работает в сфере права. Также она занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта и организацией конгрессов и торговых выставок.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области нашли 30-летнюю «Волгу» с пробегом 844 км и ящиками советской водки внутри.

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