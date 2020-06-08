26.51 / 26.67 29.66 / 30.02
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
История современности

Редкий экземпляр: в Одессе пустили с молотка лимузин, на котором возили Кучму (фото)

20:53 8 июня 2020
лимузин Кучмы

Одесский областной совет продал с аукциона за 371 тысячу гривен шестиметровый Volvo Limousine 960 Royal, специально созданный в 1996 году (на базе Volvo 960), на котором возили президента Леонида Кучму во время его визитов в регион. Помимо того, этот Volvo обслуживал международные делегации, последней из которых была болгарская. Тем не менее, длительное время он просто стоял и пылился в гараже.

Лимузин появился в автопарке облсовета в 2002 году, однако его пробег всего около 22 тыс. км. Мощность — 204 лошадиные силы. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 сек. Объем двигателя — 2922 куб. см., расход на 100 км — 11 литров бензина.

«В Украине такой же автомобиль представительского класса есть еще в Киеве. И все!», — отметил бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

Состояние лимузина в информационном объявлении облсовета о продаже охарактеризовали как хорошее. Стартовую цену назначили в 291 тысячу гривен. В итоге покупатель выложил на 80 тысяч больше.

Как сообщает Prozoro, новым собственником стало ООО «ІСАГІС». Эта компания работает в сфере права. Также она занимается вспомогательным обслуживанием наземного транспорта и организацией конгрессов и торговых выставок.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области нашли 30-летнюю «Волгу» с пробегом 844 км и ящиками советской водки внутри.

63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

коронавирус

Глава ВОЗ заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Виталий Панич

«Иди куда хочешь»: за сутки до смерти ветерана АТО Панича выгнали из больницы

граница

Открытие КПВВ на Донбассе: стало известно, кого освободят от обсервации

бук

CША отказались предоставить спутниковый снимок запуска ракеты по Boeing MH17: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер