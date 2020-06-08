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В Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина: что изменится
С 8 июня в Украине вступают новые правила к организации работы рынков. Отменено требование о защитном экране между продавцом и покупателем. Приходящим на рынок посетителям можно не измерять температуру. Требования о расстоянии между продавцами также существенно смягчили.
О пересмотре правил рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Новое постановление он подписал 6 июня. Основные требования к продавцам и покупателям — о масочном режиме и о антисептиках на входе — пока остаются в силе.
Кроме того, от администрации рынка требуется:
- допускать работников на рынок только после термоскрининга;
- организовать регулярную дезинфекцию поверхностей;
- разместить на видных местах информацию о профилактике COVID-19;
- не допускать скопления посетителей, на рынке должен находиться один посетитель на 10 квадратных метрах территории.
Напомним, с 26 мая в Киеве прошли «пробные» продуктовые ярмарки, а в ряде регионов разрешили работу непродовольственных рынков. Официально карантин останется в силе до 22 июня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»75
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