Украина

В Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина: что изменится

С 8 июня в Украине вступают новые правила к организации работы рынков. Отменено требование о защитном экране между продавцом и покупателем. Приходящим на рынок посетителям можно не измерять температуру. Требования о расстоянии между продавцами также существенно смягчили.

О пересмотре правил рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Новое постановление он подписал 6 июня. Основные требования к продавцам и покупателям — о масочном режиме и о антисептиках на входе — пока остаются в силе.

Кроме того, от администрации рынка требуется:

допускать работников на рынок только после термоскрининга;

организовать регулярную дезинфекцию поверхностей;

разместить на видных местах информацию о профилактике COVID-19;

не допускать скопления посетителей, на рынке должен находиться один посетитель на 10 квадратных метрах территории.

Напомним, с 26 мая в Киеве прошли «пробные» продуктовые ярмарки, а в ряде регионов разрешили работу непродовольственных рынков. Официально карантин останется в силе до 22 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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