Украина

Украинцы возвращаются: самолет с гражданами нашей страны из семи стран вылетел из Парижа

Украина продолжает эвакуацию своих граждан, которые не смогли самостоятельно добраться домой после закрытия границ из-за карантина.

В частности, очередной рейс отправился из Франции в понедельник, 8 июня.

Об этом в Facebook сообщает консульская служба посольства Украины во Франции.

Отмечается, что на борту самолета 165 пассажиров из семи стран. Это как граждане Украины, так и иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине. Специальный рейс из парижского аэропорта имени Шарля де Голля выполняет авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

«Этим спецрейсом возвращаются на Родину украинцы из Франции, ДР Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики. Желаем всем спокойного полета и быстрого возвращения домой», — уточнили в консульской службе.

Недавно, 4 июня, очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США — на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина. Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.

Отметим, что доставлять наших граждан домой помогает также Турция — они прибывают морем в порт Черноморска Одесской области. Таким образом отправили уже восемь эвакуационных рейсов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после очередного ослабления карантинных мер в Украине, когда с 5 июня разрешили внутренние авиаперевозки, а с 15 июня и международные, в Международном аэропорту «Киев» рассказали о запланированных рейсах, в том числе и за границу. Так, на онлайн-табло можно увидеть, что на 15 июня запланирован один внутренний авиарейс — в Запорожье, и два международных — оба в Минск (Беларусь). Выполнять рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» планируют Belavia, LOT, WizzAir и «Мотор Сич».

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