- 08.06 23:58 Украинцы возвращаются: самолет с гражданами нашей страны из семи стран вылетел из Парижа
- 08.06 23:20 Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы: первые видео с места происшествия
- 08.06 23:09 Добирался домой на попутке: в Киеве исчез участник боевых действий
- 08.06 22:47 В Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина: что изменится
- 08.06 22:15 Убрали по указу: скандал вокруг волонтерского поста на вокзале в Николаеве получил продолжение
- 08.06 21:27 Лукашенко оправдался за свои слова о профилактике коронавируса
- 08.06 21:01 Автор «золотого» мяча в финале ЧМ-2014 стал отцом
- 08.06 20:55 Боевики «ЛНР» начали задерживать участвующих в забастовке шахтеров: что об этом известно
- 08.06 20:53 Редкий экземпляр: в Одессе пустили с молотка лимузин, на котором возили Кучму
- 08.06 20:19 Глава ВОЗ заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
- 08.06 20:03 Шовковский завел белого ежика: тот уже ест из одной тарелки с котом
- 08.06 19:49 «Плата за верность»: Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»
Украинцы возвращаются: самолет с гражданами нашей страны из семи стран вылетел из Парижа
Украина продолжает эвакуацию своих граждан, которые не смогли самостоятельно добраться домой после закрытия границ из-за карантина.
В частности, очередной рейс отправился из Франции в понедельник, 8 июня.
Об этом в Facebook сообщает консульская служба посольства Украины во Франции.
Отмечается, что на борту самолета 165 пассажиров из семи стран. Это как граждане Украины, так и иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине. Специальный рейс из парижского аэропорта имени Шарля де Голля выполняет авиакомпания «Международные авиалинии Украины».
«Этим спецрейсом возвращаются на Родину украинцы из Франции, ДР Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики. Желаем всем спокойного полета и быстрого возвращения домой», — уточнили в консульской службе.
Недавно, 4 июня, очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США — на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина. Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.
Отметим, что доставлять наших граждан домой помогает также Турция — они прибывают морем в порт Черноморска Одесской области. Таким образом отправили уже восемь эвакуационных рейсов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после очередного ослабления карантинных мер в Украине, когда с 5 июня разрешили внутренние авиаперевозки, а с 15 июня и международные, в Международном аэропорту «Киев» рассказали о запланированных рейсах, в том числе и за границу. Так, на онлайн-табло можно увидеть, что на 15 июня запланирован один внутренний авиарейс — в Запорожье, и два международных — оба в Минск (Беларусь). Выполнять рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» планируют Belavia, LOT, WizzAir и «Мотор Сич».1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».