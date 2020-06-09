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Машина вылетела на встречку: момент аварии с участием Михаила Ефремова попал на видео
В Сети появилось видео ДТП, которое якобы устроил известный российский актер Михаил Ефремов.
На ролике видно, как машина, за рулем которой находится актер, на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину — небольшой фургон.
Сам Ефремов практически не пострадал, и был при этом, по словам очевидцев, пьян.
Второго участника ДТП Сергея Захарова зажало в машине, он серьёзно пострадал, был реанимирован в скорой и госпитализирован. Его доставили в институт Склифосовского с многочисленными травмами.
Сообщается, что у пострадавшего диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: ещё один актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.
Вскоре после инцидента на место аварии прибыл народный артист России Сергей Гармаш. По его словам, «просто проезжал мимо и решил справиться о здоровье коллеги». Но узнав, что Михаила уже увезли на медосвидетельствование, покинул место происшествия.
Как известно, в марте Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета в аэропорту Санкт-Петербурга. Его супруга Софья Кругликова потом заявила, что актерский талант ее мужа заставил всех поверить, что он был пьян.
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