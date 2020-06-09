Перед законом все равны: в Испании намерены за взятку судить бывшего короля

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Пока в Украине только создают законодательную базу для борьбы с коррупцией, в Испании антикоррупционное законодательство давно применяется против нарушителей самого высокого ранга, включая даже бывшего короля.

В частности, прокурор Верховного суда Королевства Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса I в связи с возможным незаконным обогащением во время строительства высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что высокоскоростная железная дорога между Меккой и Мединой была построена несколькими испанскими компаниями и открыта в октябре 2018 года. Стоимость проекта железной дороги составила 6,7 миллиарда евро. Благодаря ей скоростной поезд «Аль-Харамайн» за два часа преодолевает 450-километровый отрезок между этими двумя городами.

Расследование дела, напоминает DW, началось в сентябре 2018 после того, как стало известно, что бывшая подруга Хауна Карлоса, Коринна цу Зайн-Витгенштейн заявляла, что король получил комиссионные в связи с этим проектом. В марте 2020 швейцарское издание Tribune de Geneve сообщил, что еще в 2008 году Хуан Карлос якобы мог получить от Саудовской Аравии взяток на 100 млн долларов, которые были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда. Впоследствии британское издание Daily Telegraph сообщило, что нынешний король Испании Фелипе VI, сын Хуана Карлоса, также является бенефициаром фонда, которому якобы были перечислены средства.

В середине марта король Фелипе дистанцировался от своего отца, заявив, что ему ничего не было известно о вероятных сделки, а также лишил отца выплат от королевского двора, которые составляют 194 тысяч евро ежегодно.

Между тем, Хуан Карлос I Бурбонский очень долго был популярным монархом. Придя к власти в 1975 году, он стал первым монархом — главой государства после смерти генералиссимуса-диктатора Франсиско Франко. Хуан Карлос не поддержал продолжение диктаторского правления предшественника. Благодаря ему в Испании были проведены демократические реформы. На пути к парламентской монархии референдумом 1978 была утверждена новая конституция.

Но в последние годы, после того, как он отрекся от престола в июне 2014 году на пользу своего сына Фелипе, репутация его семьи значительно пострадала от коррупционных скандалов. Так, в 2016 году испанская принцесса Кристина предстала перед судом по делу о хищении средств. Кроме того, зятя короля Филиппа VI приговорили к шести годам лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале в другой королевской семье: министерство юстиции США обратилось к правительству Великобритании с официальным требованием выдать правосудию среднего сына королевы Елизаветы принца Эндрю и принудить его явиться в суд для дачи показаний. Принц Эндрю, как утверждает американская сторона, отказывается добровольно сотрудничать со следствием по делу миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, с которым его связывали дружеские отношения.

На фото: Хуан Карлос I (слева) и нынешний король Испании Фелипе VI

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