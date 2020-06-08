США обратились к правительству Британии с требованием выдать правосудию принца Эндрю

Мир

Назревает крупный дипломатический скандал. Как сообщают американские и английские СМИ, министерство юстиции США обратилось к правительству Великобритании с официальным требованием выдать правосудию среднего сына королевы Елизаветы принца Эндрю и принудить его явиться в суд для дачи показаний. Это было сделано в обход Букингемского дворца — в рамках договора о взаимной правовой помощи между двумя странами.

Как пишет издание The Mirror, соответствующее обращение было подано в Хоум-офис — правительственный департамент, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, а также за правительственную политику по вопросам безопасности, таких как наркотики, борьба с терроризмом и удостоверения личности.

Принц Эндрю, как утверждает американская сторона, отказывается добровольно сотрудничать со следствием по делу миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, с которым его связывали дружеские отношения. По словам американского прокурора Джеффри Бермана, как прокуратура, так и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю и связывались с его адвокатами, но принц отвергал все попытки установить контакт. Хотя публично заявлял, что готов оказать любую посильную помощь правоохранительным органам.

Ранее 60-летний принц был вынужден сложить с себя королевские полномочия после скандального интервью, в котором он пытался оправдаться и опровергнуть обвинения в том, что он занимался сексом с несовершеннолетними, которых поставлял ему Джеффри.

Если правительство одобрит запрос, герцог Йоркский будет вынужден давать показания под присягой в британском суде в качестве свидетеля.

Джеффри Эпштейн, приговоренный к тюремному заключению за преступления сексуального характера, покончил с собой в тюремной камере в августе прошлого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на наследство миллионера-педофила Джеффри Эпштейна претендуют 130 его «незаконнорожденных детей».

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