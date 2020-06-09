В Японии запустят спутник для уничтожения космического мусора лазером

Мир

В то время как американские астронавты осваивают МКС и планируют полет на Марс, их японские коллеги заняты куда более прикладными вопросами, но не менее важными вопросами, в частности, уничтожением дрейфующих на околоземной орбите мелких обломков от ступеней ракет и другого мусора.

С этой целью они создают специальный лазер, говорится в сообщении на сайте телеканала NHK.

Уточняется, что разработкой займется Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в сотрудничестве с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук «Рикэн».

Согласно предварительному проекту, аппарат должен будет воздействовать на мусор лазерным лучом и таким образом сбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

В сообщении отмечается, что Япония в последние годы уделяет большое внимание проблеме космического мусора. По данным JAXA, на орбите Земли в общей сложности вращается не менее 20 тыс. искусственных объектов диаметром более 10 см. Японские специалисты указывают на большую опасность таких обломков для действующих спутников, поскольку в результате столкновения высок риск их выхода из строя.

В этом году в Японии была создана Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны. В нее вошли около 20 человек, которые будут следить за безопасностью находящихся на орбите спутников и заниматься в том числе проблемой космического мусора. Для слежения за ним Министерство обороны Японии планирует с 2023 году задействовать специализированный радар — первый такого рода в стране. Он будет расположен на территории одной из военных баз в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Основной задачей радара станет получение оперативной информации о движении обломков рядом с японскими спутниками для корректировки их орбиты при возникновении непосредственной угрозы столкновения. Радар также предполагается использовать для того, чтобы отслеживать возможное применение оружия другими странами для уничтожения космических аппаратов. Японское оборонное ведомство планирует потратить на эти цели около 4,4 млрд иен ($ 38 млн).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что наряду с Японией решил не отставать от США в освоении космоса и Китай: страна на прошлой неделе осуществила запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» (Changzheng-2D, Long March — 2D) с двумя спутниками на борту.

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