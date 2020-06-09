Украина

Заставят переучиваться: в МВД придумали коварный способ борьбы с нарушителями на дорогах

Несмотря на оптимистические заявления главы МВД о резком снижении нарушений на дорогах после установки камер автофиксации нарушений, количество их остается достаточно высоким: в течение первой недели июня зафиксировано около 200 тысяч случаев превышения скорости.

Ввиду такой нерадостной ситуации в Министерстве внутренних дел задумались о том, какой найти выход из сложившегося положения, и одним из приемлемых вариантов считают отправку нарушителей правил дорожного движения на переобучение.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала «Украина 24».

По его словам, инициатива ведомства будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению для водителей-нарушителей.

«На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз — ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения», — завил Мартыненко.

При этом он отметил, что пока это только идея, но при определенных условиях она может быть воплощена в жизнь.

«Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению этого», — добавил советник.

Напомним, что 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В дальнейшем такие камеры появятся по всем городам страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «первых ласточках»: нарушителям ПДД начали вручать «письма счастья».

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