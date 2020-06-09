- 07:41 Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом
- 07:38 Убийца Джорджа Флойда впервые предстал перед судом
- 07:23 Пандемия нанесла разрушительный удар: Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2020 году
- 07:17 В подлетающий к Хитроу самолет ударили сразу три молнии – шокирующее видео
- 07:06 Жара до +33 и дожди с грозами: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
- 06:55 В США умерла популярная певица – бывшая солистка The Pointer Sisters
- 06:30 ДТП в центре Москвы: Михаилу Ефремову грозит до семи лет за решеткой
- 05:55 Едва не стала "бунтаркой": Кендалл Дженнер затравили за "участие" в антирасистском митинге
- 05:30 Заставят переучиваться: в МВД придумали коварный способ борьбы с нарушителями на дорогах
- 04:55 В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и субсидиями
- 04:30 В РФ 35-летняя женщина совратила пасынка и забеременела от него
- 03:55 В Японии запустят спутник для уничтожения космического мусора лазером
Убийца Джорджа Флойда впервые предстал перед судом
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин, которого обвиняют в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, впервые предстал перед судом. Заседание было коротким — оно продлилось всего лишь 15 минут. Как сообщает издание Minneapolis Star Tribune, судья определил размер залога для полицейского. Човин может выйти на свободу под залог в 1,25 миллионов долларов без всяких условий. Или же — под залог в один миллион долларов с определенными условиями, среди которых — не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда, отказаться от работы в правоохранительных органах, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него и не покидать пределы штата Миннесота.
В следующий раз 44-летний Дерек должен появиться в суде 29 июня.
Джордж Флойд скончался 25 мая во время ареста — после того, как Човин в течение пяти девяти минут душил его коленом. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.
Гибель Флойда вызвала масштабные протесты в Америке и за ее пределами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр Миннеаполиса рыдал перед позолоченным гробом Джорджа Флойда на поминальной службе.69
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...