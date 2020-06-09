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Мир

Убийца Джорджа Флойда впервые предстал перед судом

7:38 9 июня 2020
Дерек Човин

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин, которого обвиняют в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, впервые предстал перед судом. Заседание было коротким — оно продлилось всего лишь 15 минут. Как сообщает издание Minneapolis Star Tribune, судья определил размер залога для полицейского. Човин может выйти на свободу под залог в 1,25 миллионов долларов без всяких условий. Или же — под залог в один миллион долларов с определенными условиями, среди которых — не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда, отказаться от работы в правоохранительных органах, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него и не покидать пределы штата Миннесота.

В следующий раз 44-летний Дерек должен появиться в суде 29 июня.

Джордж Флойд скончался 25 мая во время ареста — после того, как Човин в течение пяти девяти минут душил его коленом. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

Гибель Флойда вызвала масштабные протесты в Америке и за ее пределами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр Миннеаполиса рыдал перед позолоченным гробом Джорджа Флойда на поминальной службе.

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