Компания Danone оскандалилась из-за рекламы с фанатом боевиков «ДНР» Пореченковым

Мир

Российский актер Михаил Пореченков, который в 2014 году приехал к боевикам на Донбасс и из крупнокалиберного пулемета стрелял по позициям украинских бойцов, защищавших ДАП, снялся в рекламе компании Danone.

На эту информацию живо отреагировали в сети, напомнив, кем является Пореченков.

ДвіЩ,

Компанія Danone зняла у своїй рекламі свинособаку Порєчєнкова pic.twitter.com/u875lD7Fjf — Lidiya1407 (@lidiya1407) June 8, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2014 года главарь боевиков Александр Захарченко присвоил Пореченкову звание «народного артиста» самопровозглашенной «ДНР».

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