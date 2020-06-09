26.49 / 26.71 29.60 / 30.16
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Компания Danone оскандалилась из-за рекламы с фанатом боевиков «ДНР» Пореченковым

8:20 9 июня 2020
Пореченков в рекламе Danone

Российский актер Михаил Пореченков, который в 2014 году приехал к боевикам на Донбасс и из крупнокалиберного пулемета стрелял по позициям украинских бойцов, защищавших ДАП, снялся в рекламе компании Danone.

На эту информацию живо отреагировали в сети, напомнив, кем является Пореченков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2014 года главарь боевиков Александр Захарченко присвоил Пореченкову звание «народного артиста» самопровозглашенной «ДНР».

268

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ольга Фролова

В Таиланде нашли мертвой журналистку из Украины

Михаил Ефремов

Попавший в ДТП вместе с Михаилом Ефремовым водитель скончался в больнице

Давид Хочолава и Юлия Сидоренко

Футболист-легионер «Шахтера» женился на украинской модели: фото красавицы

Александр Ткаченко

Не повод для запрета: министр культуры Ткаченко вступился за фильмы с участием "крымнашистов"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер