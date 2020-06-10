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Украина

В Danone оправдались за рекламу с Пореченковым, но нарвались на новую волну критики: новые подробности скандала

9:31 10 июня 2020
Пореченков в рекламе Danone

В компании Данон Украина отреагировали на шквал критики после того, как российский актер и друг боевиков «ДНР» Михаил Пореченков снялся в рекламном ролике, который теперь крутят на росТВ.

«Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России», — говорится в заявлении компании, появившейся на ее страничке в соцсетях.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев, в частности, подчеркивая, что украинская компания публично не осудила привлечение к рекламной кампании Пореченкова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети до сих пор можно найти ролик, на котором Пореченков в гостях у донецких боевиков стреляет из крупнокалиберного пулемета по позициям украинских военных, защищавших ДАП.

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