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В Danone оправдались за рекламу с Пореченковым, но нарвались на новую волну критики: новые подробности скандала
В компании Данон Украина отреагировали на шквал критики после того, как российский актер и друг боевиков «ДНР» Михаил Пореченков снялся в рекламном ролике, который теперь крутят на росТВ.
«Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда Актимель в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. В то же время, хотим отметить, что компания Данон в Украине является частью всемирно известной международной Группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России», — говорится в заявлении компании, появившейся на ее страничке в соцсетях.
Под этим постом интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев, в частности, подчеркивая, что украинская компания публично не осудила привлечение к рекламной кампании Пореченкова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети до сих пор можно найти ролик, на котором Пореченков в гостях у донецких боевиков стреляет из крупнокалиберного пулемета по позициям украинских военных, защищавших ДАП.133
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В Danone оправдались за рекламу с Пореченковым, но нарвались на новую волну критики: новые подробности скандала
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