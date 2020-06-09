26.49 / 26.71 29.60 / 30.16
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Шмыгаль был бы рад от него избавиться»: в Раде рассказали, при каких условиях Аваков может уйти в отставку

9:04 9 июня 2020
аваков

Начавшаяся в Раде кампания за увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова потерпит фиаско, если к процессу не подключится президент. Выполнение второго условия тоже обязательно: Владимир Зеленский должен найти равноценную Авакову кандидатуру.

Условия для возможной отставки главы МВД приводит РБК-Украина, ссылаясь на мнение депутатов от «Слуги народа». При этом представители монобольшинства говорят, что премьер Денис Шмыгаль не будет против, если министра-старожила заменят.

«По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться», — приводит агентство мнение источника во фракции «СН».

В монобольшинстве признают: альтернативы Авакову не нашли, а потому любые разговоры о смене министра заходят в тупик.

Напомним, фракция «Голос» в Раде инициировала сбор подписей за отставку Авакова. Затем 55 депутатов «Голоса», «ЕС» и «Слуги народа» зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел.

Зеленский, в свою очередь, в одном из последних интервью дал понять, что отставку Авакова продвигать не будет. По словам президента, Аваков — «мощный министр», и лучшего главы МВД нет.

Фото Арсен Аваков/Facebook

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ольга Фролова

В Таиланде нашли мертвой журналистку из Украины

Михаил Ефремов

Попавший в ДТП вместе с Михаилом Ефремовым водитель скончался в больнице

Давид Хочолава и Юлия Сидоренко

Футболист-легионер «Шахтера» женился на украинской модели: фото красавицы

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер