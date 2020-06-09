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Футболист-легионер «Шахтера» женился на украинской модели: фото красавицы
Без пяти минут чемпион Украины по футболу в составе донецкого «Шахтера», защитник сборной Грузии Давид Хочолава 7 июня женился на 22-летней украинской модели Юлии Сидоренко.
Об избраннице 27-летнего футболиста известно, что в свое время родившаяся в Харькове красавица входила в топ-50 самых красивых девушек Украины, а в 2016-м стала финалисткой конкурса «Мисс Украина». Возлюбленная Давида с детства занимается спортом и живописью, училась в колледже архитектуры, строительства и дизайна на архитектора.
Отметим, что это уже второй брак Хочолавы за последние два года. В мае 2018-го футболист, в свое время выступавший за «Черноморец», женился на одесситке Алине, но уже в декабре прошлого года Давид опубликовал фотографию, на которой во время отпуска в Париже красовался на фоне Эйфелевой башни с Юлией.
Кстати, новая избранница легионера «Шахтера» частенько балует подписчиков откровенными снимками в Instagram.
Добавим, что Давид Хочолава выступает за «Шахтер» с 2017 года. За это время он стал в составе горняков двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Шахтера» Генрих Мхитарян обвенчался в Италии.
Фото Instagram94
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!