Футболист-легионер «Шахтера» женился на украинской модели: фото красавицы

Спорт

Без пяти минут чемпион Украины по футболу в составе донецкого «Шахтера», защитник сборной Грузии Давид Хочолава 7 июня женился на 22-летней украинской модели Юлии Сидоренко.

Об избраннице 27-летнего футболиста известно, что в свое время родившаяся в Харькове красавица входила в топ-50 самых красивых девушек Украины, а в 2016-м стала финалисткой конкурса «Мисс Украина». Возлюбленная Давида с детства занимается спортом и живописью, училась в колледже архитектуры, строительства и дизайна на архитектора.

Отметим, что это уже второй брак Хочолавы за последние два года. В мае 2018-го футболист, в свое время выступавший за «Черноморец», женился на одесситке Алине, но уже в декабре прошлого года Давид опубликовал фотографию, на которой во время отпуска в Париже красовался на фоне Эйфелевой башни с Юлией.

Кстати, новая избранница легионера «Шахтера» частенько балует подписчиков откровенными снимками в Instagram.

Добавим, что Давид Хочолава выступает за «Шахтер» с 2017 года. За это время он стал в составе горняков двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Шахтера» Генрих Мхитарян обвенчался в Италии.

Фото Instagram

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