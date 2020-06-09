Бил всех своих женщин: Снежана Онопко раскрыла жуткие подробности о муже

Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко, которая разводится с мужем из-за регулярных побоев и тирании, раскрыла новые жуткие подробности семейной жизни. В браке с Николаем Щуром они прожили почти 10 лет. По словам звезды, все это время муж ревновал и избивал ее, буквально с первых дней после свадьбы. А когда мама Снежаны пыталась защитить, доставалось и ей.

В интервью Кате Осадчей в «Светской жизни» Онопко призналась, что муж впервые поднял на нее руку на следующий день после свадьбы. Но он просил прощения, падал на колени и уверял, что подобное больше никогда не повторится.

«Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно», — сказала Снежана

Модель говорит, что пыталась сохранить брак, избегать поводов для конфликтов. Ради семьи она перестала посещать светские мероприятия, сократила круг общения.

«Я приложила массу усилий, я очень сильно изменилась. Я перестала куда-либо ходить, потому что он мне запрещал. И я должна была отчитываться, кто мне звонил или писал, где я. Я не верю, что он меня любил хотя бы день», — сомневается теперь Онопко. Кроме того, говорит Снежана, сам Николай ей изменял.

«Когда я впервые узнала, что у него есть любовница, Николай был в Будапеште. Когда я ему все отправила, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Щур пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму», — призналась Снежана.

По ее словам, агрессия у Николая проявлялась еще с детства. Он дрался с детьми в школе, однажды ударил учительницу, поднимал руку на всех своих женщин.

Ранее Снежана рассказывала, что Щур не только избивал ее, но и насиловал.

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