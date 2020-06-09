Шоу-бизнес

Нашли выход на карантине: в Киеве состоялся первый в мире «вертикальный» концерт (фото)

Украинская рок-группа Green Grey нашла выход на карантине и громко отметила свой 28 день рождения первым «вертикальным» концертом в Киеве.

Шоу состоялось в новом для всего мира формате: зрители расположились на балконах отеля с 5 по 11 этажи, а сцена располагалась на крыше соседнего здания. В каждом номере могли находиться не более четырех человек, соответственно правилам карантина.

Стоит отметить, что публика явно соскучилась по развлекательным мероприятиям — все номера были заняты.

Концерт длился полтора часа, Diezel и Мурик пели любимые хиты: «Под дождем», «Солнце и Луна», «Времени нет», «Стереосистема» (исполнена с Артемом Пивоваровым) и многие другие.

Поздравить группу пришли коллеги по сцене Вера Брежнева, O. Torvald, Артём Пивоваров, Alina Pash, Фагот из ТНМК, Олег Скрипка, Ярмак и другие.

Как сообщили Diezel и Мурик, сцена, которую собрали на крыше отеля для их вертикального концерта, может функционировать все лето. Артисты смогут организовать летние концерты с соблюдением всех правил карантинной безопасности.

«Ребята, это было очень круто. Концерт был просто на высшем уровне. Уже совсем скоро мы отправимся во всеукраинский тур и построим такие сцены во многих городах Украины: Днепре, Львове, Харькове и других» — рассказал Diezel, сооснователь группы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за карантина артисты отменили гастрольные туры и отдельные выступления. Многие перенесли на осень.

Когда планирует вернуться к концертной деятельности и что будет делать после карантина, ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказал Потап.

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter