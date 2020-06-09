- 13:14 В Украине раскрыли коварный план Путина по аннексии Приазовья
- 13:02 Джеймса Бонда впервые сделали отцом – мнения фанатов разделились
- 12:52 «Ермак искал голоса за снятие Разумкова»: Лерос сделал громкое заявление
- 12:47 Смертельное ДТП с Ефремовым: появилась противоречивая информация о признании актером вины
- 12:45 В Киеве мужчина угнал авто посла и устроил ДТП: детали и фото инцидента
- 12:24 "Одна из самых жарких в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине 10 июня
- 12:09 ДТП с четырьмя погибшими на Житомирщине: выяснились резонансные данные о подозреваемом
- 12:08 «Это развитие индустрии»: Ткаченко высказался о сотрудничестве украинских продюсеров с Россией
- 12:03 Ребров согласился стать главным тренером своего бывшего клуба — СМИ
- 11:43 У Путина больше нет времени: что стоит за внезапной отменой карантинных ограничений в Москве
- 11:39 Рваная рана на голове и искусанное тело: собака напала на 4-летнюю девочку в Бахмуте
- 11:39 Верховный суд засомневался в законности признания знака «Корвалол Corvalolum» хорошо известным
"Одна из самых жарких в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине 10 июня
В среду, 10 июня, в Украине будет жарко — днем ожидается + 28 + 33 градуса, а местами — и до +35 градусов.
«Украина будет одной из самых жарких в Европе», — пишет в социальных сетях синоптик Наталья Диденко и уточняет, что на западе страны будет прохладнее — до + 23 + 28 градусов. Там установится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом.
В Киеве в среду будет сухо и жарко — до + 30 + 32 градуса.
«По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14−15 июня», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали последствия непогоды в Ровенской области, где град нанес серьезный ущерб огородам местных жителей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».183
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.