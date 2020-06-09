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Украина

"Одна из самых жарких в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине 10 июня

12:24 9 июня 2020
Пляж в Гидропарке

В среду, 10 июня, в Украине будет жарко — днем ожидается + 28 + 33 градуса, а местами — и до +35 градусов.

«Украина будет одной из самых жарких в Европе», — пишет в социальных сетях синоптик Наталья Диденко и уточняет, что на западе страны будет прохладнее — до + 23 + 28 градусов. Там установится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом.

В Киеве в среду будет сухо и жарко — до + 30 + 32 градуса.

«По предварительным прогнозам, ослабление жары предполагается 14−15 июня», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали последствия непогоды в Ровенской области, где град нанес серьезный ущерб огородам местных жителей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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