«Ничего не осталось»: крупный град уничтожил урожай на Волыни (фото)

Происшествия

В Ровенской области, как ранее и в Львовской, дожди принесли с собой крупный град, от которого пострадали огороды сельских жителей.

Так, жительница села Овлочин Татьяна Терещук показала, как стихия уничтожила будущий урожай на ее огороде. «Град…Ничего целого не осталось», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожая ситуация в мае этого года была и в Закарпатской области, где местные жители жаловались на уничтожение огородов.



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