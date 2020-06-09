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Шоу-бизнес

Джеймса Бонда впервые сделали отцом – мнения фанатов разделились (фото)

13:02 9 июня 2020
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда

Произошла утечка информации, благодаря которой стали известны некоторые тщательно скрываемые детали сюжета нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Стало известно, что в новой картине агента 007 впервые сделают отцом. У него появится пятилетняя дочь Матильда — от Мадлен Суонн, которую играет французская актриса Леа Сейду. Персонаж Мадлен фигурировал в предыдущей картине — «007: Спектр».

Как пишет издание Daily Mail, информация о дочери Бонда уже подтвердилась. Мнения фанатов франшизы разделились. Одни приятно удивлены и считают, что это интересный ход. Другие недовольны нарушением традиций. В числе последних — шведская актриса Бритт Экланд, которая играла девушку Бонда в картине 1974-го года «Человек с золотым пистолетом» с Роджером Муром в главной роли. 77-летняя Бритт заявила, что Бонд должен быть «неприкасаемой» фантазией. И что Бонд в роли папы эту фантазию разрушит.

Биртт Экланд и Роджер Мур в фильме "Человек с золотым пистолетом"

После многочисленных задержек фильм должен был выйти в прокат в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса киностудия Universal Pictures приняла решение перенести премьеру на осенью. Это будет последняя часть «бондианы», в которой главную роль исполняет Дэнел Крэйг.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Наследство — это противно»: Дэниел Крэйг ничего не оставит детям из своего 146-миллионного состояния.

Читайте также перевод интервью Дэниела Крэйга.

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