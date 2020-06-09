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"Почему нас хоронят?": распавшиеся "Время и Стекло" заинтриговали заявлением (видео)
Популярная группа «Время и Стекло», прекратившая свое существование, заинтриговала новым заявлением. Надя Дорофеева и Позитив прокомментировали свое творческое будущее и сказали, что продолжают работать вместе. Видео появилось на фан-страничке певицы в Instagram.
«Почему нас хоронят? Объясните!», — эмоционально говорит Надя.
«Мы работаем в одном лейбле, мы остаемся артистами. И будем продолжать дальше работать вместе. Думаю, что и творить будем вместе», — добавил Позитив.
Также Дорофеева добавила, что уже в следующем месяце порадуют поклонников новыми неожиданными работами.
Напомним, группа «Время и Стекло» выпустила прощальный клип и официально заявила о своем распаде. Напоследок Дорофеева и Позитив отправятся в гастрольный тур, которым поставят финальную точку в совместной работе.285
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