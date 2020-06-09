Украина

Россия – оккупант: «партизаны» устроили новую акцию под носом у боевиков «ДНР» (фото)

На оккупированных территориях Донбасса вновь появились листовки, в которых Россия названа оккупантом.

«Новоазовск — это Украина. Российским оккупантам об этом напомнили листовками. Подразделения „нарядной милиции“ и „МГБ“ очень взволнованы — кто это сделал?» — пишет на своей страничке в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») и размещает фото листовок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке разбросали листовки, предупреждающие людей, что боевики — смертельная опасность заражения COVID-19.



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