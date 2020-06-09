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Россия – оккупант: «партизаны» устроили новую акцию под носом у боевиков «ДНР» (фото)
На оккупированных территориях Донбасса вновь появились листовки, в которых Россия названа оккупантом.
«Новоазовск — это Украина. Российским оккупантам об этом напомнили листовками. Подразделения „нарядной милиции“ и „МГБ“ очень взволнованы — кто это сделал?» — пишет на своей страничке в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») и размещает фото листовок.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке разбросали листовки, предупреждающие людей, что боевики — смертельная опасность заражения COVID-19.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..