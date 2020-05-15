Украина

Только этого не хватает: озвучен сценарий войны Банковой против мэров

Резкая реакция власти на инициативу мэров частично отменить карантин в отдельных городах и разрешить работать малому бизнесу может привести к дальнейшему противостоянию между местными властями и Киевом. Об этом «ФАКТАМ» рассказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Регионам, руководство которых публично заявило о неповиновении Банковой, центр может «подкорректировать финансовую децентрализацию», считает Данилюк. По его мнению, тогда мэры не сдадутся и начнется война между властями на местах и Киевом.

«Украине не хватало еще и такой войны. При этом пострадает вся страна. Еще раз говорю, что каждый должен заниматься своим делом. Нарушение баланса ни к чему хорошему не приведет», — отмечает бывший чиновник.

При этом он напоминает, что в случае с мэром Черкасс министр МВД Арсен Аваков сначала угрожал ему уголовным делом, а потом заявил, что регулирование карантина должно быть ответственностью мэров.

Данилюк отмечает, что власть испугалась, дала задний ход и хочет сохранить лицо, но при этом она все равно проигрывает.

Напомним, исполком Черкасского горсовета разрешил с 1 мая предпринимателям возобновлять работу, так как из-за карантина многие бизнес-структуры города оказались на грани выживания. Официально послабление карантинных ограничений правительство разрешило начинать с 11 мая. Мэра Черкасс поддержали и другие градоначальники. Противостояние между местными властями и центром вызвало резонанс в обществе.

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