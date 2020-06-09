Украина

Стало известно, когда в Киеве снова запустят железнодорожный экспресс до «Борисполя»

К возобновлению авиарейсов с понедельника, 15 июня, запустят Kyiv Boryspil Express и откроют новую остановку «Выдубичи».

Как сообщает временно и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик, сначала экспресс до аэропорта «Борисполь» будет ходить по сокращенному графику, а нарастание интенсивности будет происходить с увеличением количества авиарейсов.

«Отныне Kyiv Boryspil Express делать остановку на платформе „Выдубичи“. Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единый логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать», — написал Иван Юрик.

Ранее сообщалось, что сеть была поражена фото, сделанными в переполненных киевских электричках.

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