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Общество и люди

15-летних хулиганок, сушивших одежду на Вечном огне в Николаеве, заставили извиниться на камеру (видео)

22:44 9 июня 2020
хулиганки осквернили Вечный огонь в Николаеве

Публикация в сети видео с купающимися в фонтане, а потом обсыхающими у Вечного огня девушками-подростками имела скандальный резонанс. Поисками юных правонарушительниц, поразвлекавшихся в сквере имени 68-ми десантников в центре Николаева, занялась полиция.

Впрочем, разыскать их было несложно, поскольку видео в соцсети опубликовал парень из той же компании, и оно вмиг разлетелось по николаевским сайтам и получило множество возмущенных комментариев николаевцев, чьи чувства были задеты хулиганской выходкой.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, оказалось, что родители девушек, по их словам, даже не догадывались, как проводят время их дети. А ведь за такие поступки несовершеннолетних несут ответственность родители. Админкодекс предусматривает за уклонение родителями от выполнения обязанностей по воспитанию детей штраф, а Уголовный кодекс за злостное невыполнение этих обязанностей — ограничение либо лишение свободы до пяти лет.

Но на этот раз полицейские ограничились профилактическими беседами и записали извинения девушек и матери одной из них на камеру.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в киевском парке Славы вандалы забросали мусором Вечный огонь.

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