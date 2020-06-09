Подозревают убийство: в деле о гибели украинской журналистки в Таиланде новый поворот

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Украинская журналиста Ольга Фролова, тело которой было накануне найдено в Таиланде, на острове Самуи, могла быть убита.

Об этом пишет ТСН.

«8 июня в полиции заявили, что подозревают, что Фролова была убита», — говорится в сообщении.

Имена подозреваемых правоохранители не называют. Кроме того, они предполагают, что тело умершей пытались скрыть.

О смерти женщины сообщили украинскому посольству.

Как известно, тело 32-летней украинки обнаружили 8 июня в лесу. Сотрудник отеля рассказал, что наткнулся на него в 30 метрах от местной дороги, когда собирал грибы. По оценкам полиции, тело женщины пролежало на месте около 15−17 дней и начало разлагаться. Рядом был найден рюкзак с наличными деньгами, лекарствами, зарядным устройством и наушниками.

Муж умершей, Дмитрий Фролов, рассказал, что они прожили вместе 12 лет и воспитывали сына. Последние 5 лет семья жила на острове Самуи.

Однако два месяца назад Ольга Фролова бросила мужа, забрала сына и уехала жить к своему новому парню-иностранцу. За этот период она несколько раз навещала мужа и иногда оставляла с ним сына. В то же время пара готовилась подать на развод.

Ольга Фролова пропала без вести 25 мая.

Она исчезла после того, как оставила сына мужу. Женщина сообщила, что вернется позже, чтобы забрать его обратно. Через 4 дня Дмитрий Фролов обратился к полиции с просьбой найти супругу.

В полиции обнаружили запись с камеры видеонаблюдения, на котором женщина замечена в день исчезновения. На записи «прослеживается» маршрут, по которому Фролова двигалась к месту, где впоследствии нашли ее тело. Однако неизвестно, как именно она туда попала, поскольку в сельской местности недостаточно камер видеонаблюдения, заявляют в полиции. Также на кадрах женщина одета в ту же одежду, который позже обнаружили на ее теле.

Но по словам мужа, «за более чем неделю поисков, максимум, что сделали стражи порядка, это проверили ее имя по базам».

В настоящее время тело Фроловой доставили в больницу Бангкока для вскрытияю. Результаты его потребуется ждать около двух недель, тогда же возможно появление и новых деталей смерти украинки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае с убийством, где были замешаны супруги: на Полтавщине в начале июня ревнивый муж сжег жену прямо в магазине, где она работала продавцом.

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