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Шоу-бизнес

«Решились»: скандальный украинский дуэт удивил поклонников (фото)

0:20 10 июня 2020
Анна Мария

Известный украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее попал в скандал из-за своих высказываний об оккупации Крыма, удивил поклонников.

Рыжеволосые сестры Опанасюк решили стать блондинками.

«Да! Решились! Наши сердца требовали перемен. И они только начинаются. Как вам наш новый образ? Пиши в комментариях ДА/НЕТ! И скажи привет новым AM», — подписали певицы фото.

Анна Мария

Поклонники похвалили сестер, но отметили, что рыжий цвет был более ярким.

«Очень идет! Но мне рыжие вы больше нравитесь», «Перемены — это круто. Выглядит стильно и шикарно. Но я все же за рыжий цвет. Это был талисман ваш, красотки. Рыжие лисички, рыжие солнышки. Надеемся снова увидеть этот яркий, как огонь, цвет в будущем. Ну это — когда блонд надоест», — пишут комментаторы.

Анна Мария

Анна Мария

Напомним, ранее звезда «Дизель Шоу» удивила кардинальной сменой имиджа.

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