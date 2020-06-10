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«Решились»: скандальный украинский дуэт удивил поклонников (фото)
Известный украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее попал в скандал из-за своих высказываний об оккупации Крыма, удивил поклонников.
Рыжеволосые сестры Опанасюк решили стать блондинками.
«Да! Решились! Наши сердца требовали перемен. И они только начинаются. Как вам наш новый образ? Пиши в комментариях ДА/НЕТ! И скажи привет новым AM», — подписали певицы фото.
Поклонники похвалили сестер, но отметили, что рыжий цвет был более ярким.
«Очень идет! Но мне рыжие вы больше нравитесь», «Перемены — это круто. Выглядит стильно и шикарно. Но я все же за рыжий цвет. Это был талисман ваш, красотки. Рыжие лисички, рыжие солнышки. Надеемся снова увидеть этот яркий, как огонь, цвет в будущем. Ну это — когда блонд надоест», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее звезда «Дизель Шоу» удивила кардинальной сменой имиджа.22
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!