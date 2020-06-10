Общество и люди

"Все очень плохо": Комаровский объяснил, почему не стоит посещать тренажерные залы

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, рассказавший украинцам о возможности перчаток защитить человека от коронавируса, решил поделиться наблюдениями о том, насколько оправдано для здоровья посещение в пост-карантинные дни спортивных залов.

И вердикт медицинского светила, к сожалению, неутешительный.

«С тренажерным залом все очень плохо», — пишет теледоктор.

Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, и при этом все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения.

«И я еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности», — отмечает медик.

Также в залах, по мнению Комаровского, распространению вируса благоприятствуют температура и влажность в помещениях для занятий, и, что особенно важно, отсутствие таких жизненно важных при пандемии COVID-19 устройств, как дезинфекторы.

«Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить? Это же прямой способ заболеть», — сокрушается Комаровский.

Но если все меры по дезинфекции поверхностей выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то можно тренироваться без существенного риска заражения.

Кроме того, следует помнить о том, что летом доступно множество тренажеров на свежем воздухе. Только не нужно забывать правильно именять санитайзеры при смене снарядов.

Напомним, что ранее «ФАКТЫ» писали об «универсальном» совете Комаровского украинцам как научиться жить с коронавирусом.

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