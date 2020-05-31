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Научиться жить с коронавирусом: Комаровский дал новые советы украинцам
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский посоветовал украинским работодателям не бояться открывать офисы на полный день после карантина, а украинцам — по мере сил жить обычной жизнью. Об этом он сказал, отвечая на вопросы подписчиков в YouTube-канале.
«Это мне напоминает попытки бросить курить. Может нам не резко бросать? А сегодня курить 20 сигарет, завтра — 19, послезавтра — 18. Ребят, ничего не меняется для вас: вы выйдете на 6 часов или на 8… Все главные факторы риска никуда не деваются: и ваша поездка на работу, и контакт с другими людьми, и офис с кучей сотрудников… Если вы открываете офис, так открывайте на полный день и работайте нормально», — посоветовал медик.
Тем, кто опасается болезни, он рекомендовал беречься, ведь чем позже человек заболеет, тем выше будут его шансы на выздоровление.
«Это связано с тем, что медицина накапливает новые знания о коронавирусе и обоснованные практикой методы лечения», — объяснил комаровский.
Таким людям, говорит он, нужно без нагнетания и паранойи соблюдать простые правила гигиены, тогда появится шанс переболеть в легкой форме или дождаться появления вакцины.
Напомним, ранее Комаровский рассказал об ошибках при использовании антисептика.701
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