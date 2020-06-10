Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе

Украина

Управляемые из Кремля боевики так называемой «ДНР» решили присоединиться к террористам из другой «республики» и отказались открывать 10 июня свои контрольно-пропускные пункты в ответ на открытие на подконтрольной части Донецкой области КПВВ в Марьинке.

Об этом заявили в так называемом «межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» в «ДНР».

«Для защиты граждан ДНР от заражения COVID-19, мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой», — заявили в «штабе».

Сообщается, что работа контрольно-пропускных пунктов будет обсуждаться в рамках Минских переговоров.

«Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», — сказано в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сегодня, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил. Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово». При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скриниг, въезжающие должны быть в защитных масках. На территории КПВВ нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции.

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