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Откроются не все: появились важные данные о работе КПВВ на Донбассе во время карантина
Со среды, 10 июня, на Донбассе частично возобновляют работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.
По информации командования Объединенными силами, пропуск будут осуществлять с 11:00 до 14:00:
- для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»;
- для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводится температурный скриниг, въезжающие должны быть в защитных масках. На территории КПВВ нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции.
«Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса „Дій вдома“ или обсервации», — добавили в штабе ООС.
Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
Последние будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», абитуриентам, живущим на временно оккупированных территориях Украины в 2020 году разрешили поступать без обязательного прохождения внешнего независимого оценивания.109
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