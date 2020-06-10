Поможет плазма: ученые выяснили надежные способ ускорить восстановление заболевших коронавирусом

Мир

Наряду с появлением инновационных способов лечения COVID-19 медики предлагают не забывать о существовании хорошо зарекомендовавших себя методах борьбы с инфекциями, в частности, переливанием донорской крови.

Такое действие, считают ученые, ускоряет восстановление пациентов и уменьшает симптомы проявления болезни.

Об этом говорится в результатах недавнего исследования, которое проводили ученые из Швеции и Финляндии, пишет Daily Mail.

Речь о лечении плазмой, набирающем популярность в разных странах. Выяснилось, что пациентов моложе 60 терапия избавляет от болезни менее чем за неделю. Насыщенная антителами плазма лечит более пожилых больных в течение 10−30 дней. Здесь речь идет уже о тяжелой форме COVID-19.

Авторы исследования ссылаются на результаты других научных работ, показавших способность терапии плазмой лечить коронавирус, её безопасность и эффективность.

Официально переливание плазмы не признано методом лечения коронавируса, но его применяют в экспериментальных целях в разных государствах, включая Россию и Белоруссию.

До последнего времени ученые не проводили оценку эффективности терапии в плацебо-контролируемом исследовании, являющимся золотым стандартом науки. В рамках этого исследования одна группа пациентов получает переливание плазмы, а вторая — плацебо.

Предварительные результаты рандомизированного и контролируемого исследования в Китае позволяют предположить, что лечение плазмой и плацебо даёт приблизительно одинаковый результат, а значит, переливания крови не помогут.

И всё-таки врачи ссылаются на положительный опыт: не во всех, но в некоторых, особо тяжелых случаях, данные метод помогает излечить болезнь.

В частности, есть предположения о том, что антитела в крови восстановившихся пациентов укрепляют иммунную систему тех, кто переживает инфекцию в средней или тяжелой форме.

Как известно, терапия плазмой на протяжении почти целого века используется для лечения других инфекций. Сам процесс сдачи плазмы занимает 45 минут, затем медики фильтруют кровь через специальную машину, чтобы удалить плазму. Этот процесс называется плазмаферезом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине испытывают препарат для лечения от COVID-19, сделанный из плазмы крови.

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