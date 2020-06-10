Мир

Сокращенный рабочий день обернулся удачей: уйдя домой пораньше, женщина разбогатела на сто тысяч долларов

Объявленный в связи с коронавирусом карантин может оборачиваться редким шансом разбогатеть не только для талантливых и предприимчивых людей, но также и для тех, кто не слишком стремиться выкладываться на работе.

Так, жительница американского округа Бладен, штат Северная Каролина, утверждает, что сокращенный рабочий день обернулся для нее неожиданным богатством, пишет «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

В частности, сотрудница коммунальной службы Бернис Джессап очень обрадовалась, когда ее вместе с другими работниками отпустили домой пораньше — работодатель был вынужден соблюдать график занятости людей на карантине.

По пути домой американка заглянула в магазин, где решила попытать удачу и купила три лотерейных билета Cash 5.

И уже через несколько дней, находясь дома с сестрой, Джессап узнала итоги розыгрыша. Благодаря одному из билетов коммунальщица сорвала джекпот в 100 тысяч долларов.

«Сестра начала бегать по дому с криками: «Мы богаты! Мы богаты! — вспоминает удачливая американка. — Мы обе прыгали, кричали и радовались. Я раз пять попросила ее, чтобы она меня ущипнула».

Теперь «нерадивая» коммунальщица преисполнена честолюбивых идей и намерена открыть клининговую компанию.

Ранее сообщалось об американце, который из-за своей забывчивости едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов. Альберт Белк (Albert Belk) купил лотерейный билет, положил его на сиденье своего грузовика и забыл. О билете он вспомнил только спустя две недели, когда решил доехать до магазина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой, не менее удачливой американке: жительница штата Массачусетс Линда Суини за последние десять лет женщина уже во второй раз выигрывает миллион долларов в мгновенную лотерею.

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