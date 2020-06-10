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"Танцующий миллионер" показал дом, где будет жить его будущий наследник
Превратившийся несколько лет назад в звезду Instagram и получивший прозвище «танцующий миллионер» Джанлука Вакки узнал в мае, что впервые станет отцом.
Об этом пишет Daily Mail.
Радостное известие Джанлука сообщил в соцсетях, снявшись в ролике вместе со своей возлюбленной и будущей мамой его ребенка — 25-летней моделью Шэрон Фонсеки, с которой встречается с 2018 года.
Теперь итальянский бизнесмен решил показать поместье Вакки в Болонье, где пара намерена растить будущего ребенка.
Сообщается, что стоимость участка площадью более 15 гектаров и нескольких домов, установленных там, — приблизительно 350 миллионов долларов. На территории также расположено несколько бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и спа.
Как известно, познакомились Вакки и Фонсеки на съемках клипа миллионера. Он был сразу же покорен красотой Шэрон. Впрочем, девушка не сразу поддалась чарам Вакки и заставила его страдать. К счастью, теперь у влюбленных все хорошо.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джанлука Вакки шокировал сеть горячим видео, в котором зажигает у бассейна с красотками. При этом сам мачо танцевал в женском купальнике и в босоножках на каблуках, исполняя тверк, демонстрируя голые ягодицы.122
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..