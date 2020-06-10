26.91 / 26.98 26.91 / 26.98
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Танцующий миллионер" показал дом, где будет жить его будущий наследник

6:55 10 июня 2020
Вакка и Фонсека

Превратившийся несколько лет назад в звезду Instagram и получивший прозвище «танцующий миллионер» Джанлука Вакки узнал в мае, что впервые станет отцом.

Об этом пишет Daily Mail.

Радостное известие Джанлука сообщил в соцсетях, снявшись в ролике вместе со своей возлюбленной и будущей мамой его ребенка — 25-летней моделью Шэрон Фонсеки, с которой встречается с 2018 года.

Теперь итальянский бизнесмен решил показать поместье Вакки в Болонье, где пара намерена растить будущего ребенка.

Сообщается, что стоимость участка площадью более 15 гектаров и нескольких домов, установленных там, — приблизительно 350 миллионов долларов. На территории также расположено несколько бассейнов, теннисный корт, футбольная площадка, спортивный зал и спа.

Как известно, познакомились Вакки и Фонсеки на съемках клипа миллионера. Он был сразу же покорен красотой Шэрон. Впрочем, девушка не сразу поддалась чарам Вакки и заставила его страдать. К счастью, теперь у влюбленных все хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джанлука Вакки шокировал сеть горячим видео, в котором зажигает у бассейна с красотками. При этом сам мачо танцевал в женском купальнике и в босоножках на каблуках, исполняя тверк, демонстрируя голые ягодицы.

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дом

В Одессе обрушился жилой дом: первые фото, видео и данные о пострадавших

подписание документов

В Украине изменился порядок регистрации земельных участков: что важно знать

Королева Елизавета и принц Филипп

Принц Филипп празднует 99-летие: как проведут этот день королева Елизавета и ее муж (фото)

ФК Дарница

По рекомендациям ВОЗ «Дарница» выпустила антисептик широкого спектра действия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер