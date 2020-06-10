Шоу-бизнес

Бейонсе подпишет контракт на 100 миллионов долларов с киностудией Disney (фото)

Американская певица Бейонсе подпишет контракт на сумму в 100 миллионов долларов с киностудией Walt Disney. 38-летняя звезда, одна из богатейших женщин в мире шоу-бизнеса, запишет саундтрек к новому фильму кинематографической вселенной Marvel «Черная пантера 2», который выйдет в прокат в будущем году. А также примет участие еще в двух диснеевских проектах — каких именно, пока не сообщается.

Как пишет издание The Sun, Бейонсе сейчас считается «одним из основных игроков Disney» и «идеально подходит» для этого бренда. Мать троих детей говорила, что горда тем, что стала «частью семьи Дисней».

В фильме 2019 года «Король Лев» (киноверсии анимационной классики «Диснея») певица озвучила Налу. Она также сотрудничала с киностудией в первом фильме «Черная пантера».

Не исключено, что Бейонс будет предложена также роль рассказчицы в одном из документальных фильмов на платформе Disney Plus. Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл выступила в роли рассказчика в картине о слонах.

Как писали ранее «ФАКТЫ», Бейонсе вошла в число самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия.



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