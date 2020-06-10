- 07:30 По рекомендациям ВОЗ «Дарница» выпустила антисептик широкого спектра действия
- 07:29 Бейонсе подпишет контракт на 100 миллионов долларов с киностудией Disney
- 07:25 В Одессе обрушился жилой дом: первые фото, видео и данные о пострадавших
- 07:06 В Украине изменился порядок регистрации земельных участков: что важно знать
- 06:35 Принц Филипп празднует 99-летие: как проведут этот день королева Елизавета и ее муж
- 06:25 Высокий госдолг и нехватка денег: в МВФ назвали главные риски программы Stand-By для Украины
- 05:32 В США похоронили убитого полицейскими Джорджа Флойда
- 04:56 COVID-мусор: дно океана "завалили" использованными масками и перчатками
- 02:56 На 200 млн больше: Зеленский объяснил, куда Украина направит "дополнительные" деньги от МВФ
- 01:48 МВФ одобрил программу помощи Украине
- 01:15 Ляшко показал новорожденного сына
- 00:35 Оккупанты отказались возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе
Бейонсе подпишет контракт на 100 миллионов долларов с киностудией Disney (фото)
Американская певица Бейонсе подпишет контракт на сумму в 100 миллионов долларов с киностудией Walt Disney. 38-летняя звезда, одна из богатейших женщин в мире шоу-бизнеса, запишет саундтрек к новому фильму кинематографической вселенной Marvel «Черная пантера 2», который выйдет в прокат в будущем году. А также примет участие еще в двух диснеевских проектах — каких именно, пока не сообщается.
Как пишет издание The Sun, Бейонсе сейчас считается «одним из основных игроков Disney» и «идеально подходит» для этого бренда. Мать троих детей говорила, что горда тем, что стала «частью семьи Дисней».
В фильме 2019 года «Король Лев» (киноверсии анимационной классики «Диснея») певица озвучила Налу. Она также сотрудничала с киностудией в первом фильме «Черная пантера».
Не исключено, что Бейонс будет предложена также роль рассказчицы в одном из документальных фильмов на платформе Disney Plus. Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл выступила в роли рассказчика в картине о слонах.
Как писали ранее «ФАКТЫ», Бейонсе вошла в число самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..