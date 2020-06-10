Находился на аппарате ИВЛ: умер подхвативший коронавирус работник Госпогранслужбы

Украина

В Украине, где на 10 июня зафиксированы уже 833 случая коронавирусной болезни с летальным исходом, умер работник Государственной погранслужбы.

Как сообщают в ГПСУ, мужчина (1956 года рождения) был госпитализирован в ведомственный госпиталь 5 июня в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. На следующий день его состояние ухудшилось, и пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось. Выражаем соболезнования семье умершего», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 10 июня, в ГПСУ зафиксировано 58 заболевших COVID-19 работников и военнослужащих. Из них 34 выздоровели, 21 — проходит лечение. Среди последних пациентов в тяжелом состоянии нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за последние сутки COVID-19 обнаружили у 525 украинцев.

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