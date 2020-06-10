Здоровье и медицина

В Украине зарегистрировали более 500 новых случаев COVID-19 за сутки: где больше всего заболевших (карта)

По состоянию на утро среды, 10 июня, в Украине вновь зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 525 украинцев.

После того как в течение пяти дней число новых случаев заболевания коронавирусом снижалось, произошел всплеск. COVID-19 диагностировали у 525 человек, 23 пациента умерли, 357 — выздоровели.

Напоминаем, со среды, 10 июня, в большинстве областей Украины начался очередной этап смягчения карантинных ограничений. Так, должны частично заработать КПВВ, открыться заведения культуры и базы отдыха.

Карта заболеваемости по областям:

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