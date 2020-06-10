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Украина

«Вам вкусно?»: украинские дипломаты отреагировали на скандальную рекламу Danone с Пореченковым

11:21 10 июня 2020
Пореченков в рекламе Danone

В посольстве Украины во Франции отреагировали на скандал с рекламным роликом Danone Russia, в котором сняли актера Михаила Пореченкова, дружащего с боевиками «ДНР» и стрелявшего из пулемета по позициям украинских военных в районе ДАПа.

«Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность — не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает приспешника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял тем, что стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вам вкусно?» — такой текст появился на страничке украинского посольства в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская «дочка» Danone отреагировала на российский рекламный ролик, посетовав на то, что представительства компании в каждой стране ведут свою политику, однако нарвалась на шквал критики.

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