Деньги

"Не доверяют банкам?": "слуги народа" держат в наличке более миллиарда гривен

В Комитете избирателей Украины (КИУ), ранее подсчитавшим, что в апреле этого года 19 нардепов-миллионеров из «Слуги народа» получили компенсацию за аренду жилья, отметили что народные избранники из президентской фракции хранят в наличном виде более миллиарда гривен.

Согласно данным КИУ, в наличном виде «слуги народа» задекларировали 1 млрд. 44 млн. гривен наличных средств, а в банка — всего 94 млн. гривен. Такой вывод был сделан после анализа налоговых деклараций нардепов, доступных на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Среди ТОП-10 держателей наличности упомянуты:

Олег Воронько (избирательный округ № 103) — 123 млн. грн;

Александр Сова (№ 70 в избирательном списке) — 79 млн. грн;

Роман Мулик (№ 73 в избирательном списке) — 24 млн. грн;

Александр Трухин (избирательный округ № 40) — 21 млн. грн;

Руслан Горбенко (№ 109 в избирательном списке) — 21 млн. грн;

Остап Шипайло (№ 120 в избирательном списке) — 21 млн. грн;

Давид Арахамия (председатель фракции «Слуги народа») — 20 млн. грн;

Гео Лерос (№ 23 в избирательном списке) — 20 млн. грн;

Артем Культенко (№ 19 в избирательном списке) — 19 млн. грн;

Дмитрий Соломчук (№ 33 в избирательном списке) — 17 млн грн.

Председатель КИУ Алексей Кошель считает, что хранение средств в наличной форме может свидетельствовать, к примеру, о недоверии нардепов из монобольшинства к банковской системе.

В КИУ также отметили, при составлении ТОП-10 не принимались во внимание денежные активы, находящихся в собственности ближайших родственников нардепов и их совместные средства, а валютная наличка переводилась в гривневый эквивалент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», налоговую декларацию подал президент Украины Владимир Зеленский — их с супругой доход в 2019 году составил 28 млн 602 тыс 468 гривен

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