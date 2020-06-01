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Украина

Нардепы-миллионеры арендуют жилье за счет бюджета: названы имена

18:17 1 июня 2020
гостиница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата, 25 из которых, согласно декларациям, являются миллионерами. Напомним, экс-депутата VIII созыва Руслана Сольвара судили из-за незаконного получения компенсации за жилье.

Свежие данные о народных избранниках- миллионерах приводит Комитет избирателей Украины (КИУ) на основании их деклараций.

По информации КИУ, депутаты имеют в собственности денежные активы на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средствах, средствах, находящиеся на счетах в банках. Подсчитывая доходы, в КИУ не брали во внимание денежные активы, находящиеся в собственности жен и мужей депутатов, а также заемные средства. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

По данным КИУ, большинство депутатов — миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства — это члены фракции «Слуга народа». Речь идет о 19 нардепах.

Среди них:

Александр Трухин — задекларировал 21,7 млн грн.

Артем Кунаев — 9,9 млн грн.
Степан Чернявский — 9,6 млн грн.
Павел Якименко — 9,4 млн грн.
Александр Салийчук — 8,6 млн грн.
Евгений Петруняк — 7 млн грн.
Алексей Ковалев — 6,9 млн грн.
Федор Вениславский — 6,8 млн грн.
Богдан Торохтий — 6,4 млн грн.
Андрей Костин — 4, 8 млн грн.
Александр Аликсийчук — 4,3 млн грн.
Геннадий Касай — 4,1 млн грн.
Александр Горобец — 2,9 млн грн.
Анна Личман — 2,6 млн грн.
Артем Черноморов — 2, 5 млн грн.
Максим Зуев — 2 млн грн.
Эдуард Прощук — 1,9 млн грн.
Дмитрий Налетов — 1,6 млн грн.
Елена Копанчук — 1,2 млн грн.

Если учесть денежные активы жены и заемные средства, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, можно добавить Максима Бужанского («Слуга народа»). В декларации он указал 332 тысячи долларов, одолженных третьим лицам. Еще 218 тысяч долларов наличных средств находится в собственности жены.

В ТОП 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме А. Трухина, А. Кунаева и С. Чернявского из «Слуги народа», входят также Анатолий Урбанский из группы «За будущее» (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич из «Батьківщини» (9,8 млн грн.).

Как сообщали «ФАКТЫ», подозрения о незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев» выдвигали бывшему народному депутату Александру Черненко, а также нардепу VIII созыва Александру Пресману.

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