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Месяц боролся с коронавирусом: умер известный российский юморист

12:36 10 июня 2020
Анатолий Трушкин

В Москве умер известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин. В начале мае его госпитализировали с коронавирусом — болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщают росСМИ.

Писателю было 78 лет. В ходе лечения от коронавирусной инфекции его сначала подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Но уже в конце мая Трушкину стало лучше, и его перевели в обычную палату.

Сейчас уточняется, что привело к летальному исходу.

Анатолий Трушкин известен как автор многочисленных юмористических рассказов. Его произведения использовали для своих выступлений Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур. Кроме того, автор писал книги, сценарии для сериалов.

Напомним, от коронавируса умер сын знаменитой российской телеведущей.

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