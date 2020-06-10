Украина

В ЕС приняли важное решение по продлению «крымских» санкций против России

Послы Европейского Союза, как и ожидалось, приняли решение, которое дает «зеленый свет» очередному продлению санкций в отношении России за аннексию украинского Крыма.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк. По его словам, санкции будут продлены на год.

В частности, речь идет о запрете на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также инвестиций в экономику оккупированного полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», срок действия санкций в отношении России, которые ввели летом 2019 года, которого истекает 23 июня 2020 года.

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